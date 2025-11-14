В замке Фонтенбло под Парижем задержали грабителей музея

Фото: Юрий Родионов / ТАСС

Французская полиция пресекла попытку кражи со взломом в Китайском музее королевского замка Фонтенбло, что примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа, сообщает телеканал Europe1.

Рано утром в пятницу, 14 ноября, трое мужчин взломали дверь, сработала сигнализация, на место происшествия оперативно прибыла полиция. Двоих злоумышленников поймали, третьему удалось сбежать — его объявили в розыск.

Китайский музей появился в замке Фонтенбло в 1863 году по инициативе императрицы Евгении, супруги Наполеона III. В нем хранились ее коллекции восточного искусства — живопись, скульптуры, ювелирные изделия, оружие и керамика. В 2015 году музей пережил ограбление, во время которого были похищены 15 ценных артефактов, в том числе копия короны короля Сиама, подаренная в 1861 году Наполеону III.

Franceinfo отмечает, что Китайский музей уже несколько недель закрыт на реконструкцию, хотя сам замок Фонтенбло работает.

Полиция не исключает, что задержанные грабители могут иметь отношение к серии краж со взломом в национальных музеях Франции в последнее время.

16 сентября 2025 года гражданка Китая похитила из Национального музея естественной истории (MNHN) золотые самородки весом почти 6 кг и стоимостью около €1,5 млн. Ночью она вырезала отверстия в двери и через них проскользнула внутрь. Рано утром грабительница покинула музей, ее задержали спустя несколько дней в аэропорту Барселоны.

19 октября несколько мужчин проникли в Лувр, воспользовавшись лестницей на автовышке. Они поднялись на один из фасадов здания, разбили окна и проникли в галерею Аполлона, откуда похитили исторические украшения стоимостью €88 млн. Место преступления злоумышленники покинули на скутерах. Полиция задержала подозреваемых, но похищенных артефактов у них не нашли.