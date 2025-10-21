 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Китаянку обвинили в краже золота на €1,5 млн из музея в Париже

Национальный музей естественной истории
Национальный музей естественной истории (Фото: Rrrainbow / Fotodom / Shutterstock)

Парижская прокуратура предъявила 24-летней гражданке Китая официальное обвинение в организованной краже золотых самородков из Национального музея естественной истории (MNHN) в Париже в ночь на понедельник, 16 сентября, сообщила журналистам прокурор Лор Беко, передает радиостанция France Info.

Женщину задержали 30 сентября в аэропорту Барселоны на основании европейского ордера на арест. 13 октября испанские власти передали задержанную французским силовикам, уточнили в прокуратуре.

В музее заметили пропажу самородного золота весом почти 6 кг и стоимостью около €1,5 млн утром 16 сентября. Слитки находились в постоянной экспозиции.

По данным прокуратуры, были похищены «самородки из Боливии, завещанные Академии наук в XVIII веке; с Урала, подаренные музею царем Николаем I в 1833 году; из Калифорнии, обнаруженные во время золотой лихорадки во второй половине XIX века» и «золотой самородок весом более 5 кг из Австралии, обнаруженный в 1990 году», пишет Le Figaro.

Вызванные сотрудники полиции обнаружили в двух дверях музея вырезанные угловой шлифовальной машиной отверстия размером чуть больше листа бумаги формата А4. Камеры наблюдения сняли, как через них проскользнула миниатюрная женщина, одетая во все черное. Это произошло после часа ночи.

В зале минералогии злоумышленница разбила витрину с самородками паяльной лампой. Около 4 утра она вместе с экспонатами покинула здание музея. Перед этим она надела шляпу с вуалью, скрывавшую лицо, как у пчеловода, и «предварительно долго осматривалась по сторонам», рассказали журналистам в прокуратуре.

Помимо шлифовальной машинки и паяльной лампы следователи обнаружили на месте ограбления отвертку, три газовых баллона для паяльной лампы и пилы.

Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
Общество
Фото:Александр Васильев / ТАСС

Полиция отследила перемещения подозреваемой, проанализировав телефонные разговоры. Выяснилось, что женщина покинула Францию в тот же день, 16 сентября, и планировала вернуться в Китай. Во время задержания в аэропорту Барселоны у нее изъяли почти 1 кг расплавленного золота.

«Расследование продолжается, в частности, для анализа этого золота, выяснения судьбы украденных предметов и установления возможных сообщников», — цитирует Le Figaro заявление парижской прокуратуры.

Ограбление MNHN произошло примерно за месяц до похищения драгоценных украшений из другого известного парижского музея — Лувра. В воскресенье, 19 октября, в галерею Аполлона проникли четверо мужчин, воспользовавшись автовышкой. Место ограбления они покинули на скутерах.

Авторы
Денис Малышев
Париж прокуратура ограбление Золото Лувр
