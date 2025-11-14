Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом

Рафаэль Гросси (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Планы США по проведению новых ядерных испытаний представляют собой «важный вопрос, который невозможно игнорировать», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Калининграде по итогам консультаций с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Он связал это решение с программами испытаний других государств и отметил, что США обладают «большим количеством ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», что стало возможным благодаря модернизации арсенала в его первый президентский срок. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Пост Трампа появился через несколько дней после того, как Россия сообщила об успешном испытании российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». На вопрос журналистов о причине приказа о начале испытаний Трамп уклонился от прямого ответа, лишь поблагодарив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует в соответствии с ситуацией, если будет нарушен действующий мораторий на ядерные испытания, введенный обеими странами.