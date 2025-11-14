 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Планы США по проведению новых ядерных испытаний представляют собой «важный вопрос, который невозможно игнорировать», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Калининграде по итогам консультаций с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, передает ТАСС.

Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Политика
Дональд Трамп

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Он связал это решение с программами испытаний других государств и отметил, что США обладают «большим количеством ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», что стало возможным благодаря модернизации арсенала в его первый президентский срок. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Пост Трампа появился через несколько дней после того, как Россия сообщила об успешном испытании российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». На вопрос журналистов о причине приказа о начале испытаний Трамп уклонился от прямого ответа, лишь поблагодарив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует в соответствии с ситуацией, если будет нарушен действующий мораторий на ядерные испытания, введенный обеими странами.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия - США ядерные испытания

