Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Американский президент Дональд Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими странами, об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, такое решение связано с программами испытаний других стран. "Этот процесс начнется немедленно", - подчеркнул республиканец.

Он добавил, что Соединенные Штаты "имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна", и это, по словам Трампа, было достигнуто благодаря модернизации оружия во время его первого президентского срока.

Материал дополняется