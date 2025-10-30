Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
Американский президент Дональд Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими странами, об этом он написал в соцсети Truth Social.
По его словам, такое решение связано с программами испытаний других стран. "Этот процесс начнется немедленно", - подчеркнул республиканец.
Он добавил, что Соединенные Штаты "имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна", и это, по словам Трампа, было достигнуто благодаря модернизации оружия во время его первого президентского срока.
Материал дополняется
