Кремль рассказал об ответе России на возможные ядерные испытания США

Россия соответственно ситуации ответит, если будет нарушен мораторий на ядерные испытания, который введен и ею, и США. Так Песков ответил на слова Трампа о планах начать испытания, поскольку их проводят другие страны

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о моратории на проведение ядерных испытаний в ответ на заявление США о планах провести их. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

Президент Дональд Трамп в ночь на 30 октября заявил, что поручает начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами, которые реализуют такие программы, и сделать это немедленно.

И Москва, и Вашингтон в 1990-х ввели моратории на проведение ядерных испытаний. Помимо этого, обе страны подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), хотя на данный момент он ими не ратифицирован.

Песков отметил, что США — суверенная страна и имеет право на суверенные решения, но Путин не раз повторял, что если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации.

Говоря о словах Трампа про проведение другими странами испытаний, Песков сказал, что не знает, о чем речь. Если же президент США имел в виду проведенное Россией испытание крылатой ракеты «Буревестник», то оно не было ядерным, отметил пресс-секретарь. Он выразил надежду, что до Трампа была корректно доведена информация об этом событии.

Россия испытала межконтинентальную ракету «Буревестник» 21 октября. Об этом на минувших выходных глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину на совещании. По словам генерала, в ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, она находилась в воздухе около 15 часов. «Это не предел», — добавил Герасимов.

Особенность ракеты — это используемая в качестве двигателя ядерная энергетическая установка. Боезаряд у ракеты тоже ядерный. Герасимов указал, что ракету благодаря техническим характеристикам можно применять «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», она обладает «высокими возможностями по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны».