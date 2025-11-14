Ксения Собчак назвала виновников ситуации с неоплаченным счетом за ЖКУ
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что не получала квитанцию на оплату услуг ЖКХ, потому что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы прислал ее на неверный адрес. Подробностями Собчак поделилась с РБК.
Ранее суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с телеведущей по четвертому иску фонда.
«Это не ошибка, а их [фонда] вина, что выставили квитанцию не на актуальный, существующий адрес, и мы данную квитанцию не получали! Оплатить ее не могли», — сказала Собчак.
Она также уточнила, что у фонда был корректный адрес для выставления счетов, но сотрудники направляли счета не туда. «Это их ошибка. Мы сразу все оплатили, как только узнали», — подчеркнула Собчак.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы ранее подал против нее четыре иска, следует из картотеки портала столичных судов. Первые три были удовлетворены еще в конце сентября, четвертый — 10 ноября. При этом, по данным агентства, к 14 ноября по последнему иску также были взысканы средства.
РБК направил запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России