Ксения Собчак назвала виновников ситуации с неоплаченным счетом за ЖКУ

Ксения Собчак (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что не получала квитанцию на оплату услуг ЖКХ, потому что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы прислал ее на неверный адрес. Подробностями Собчак поделилась с РБК.

Ранее суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с телеведущей по четвертому иску фонда.

«Это не ошибка, а их [фонда] вина, что выставили квитанцию не на актуальный, существующий адрес, и мы данную квитанцию не получали! Оплатить ее не могли», — сказала Собчак.

Она также уточнила, что у фонда был корректный адрес для выставления счетов, но сотрудники направляли счета не туда. «Это их ошибка. Мы сразу все оплатили, как только узнали», — подчеркнула Собчак.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы ранее подал против нее четыре иска, следует из картотеки портала столичных судов. Первые три были удовлетворены еще в конце сентября, четвертый — 10 ноября. При этом, по данным агентства, к 14 ноября по последнему иску также были взысканы средства.

РБК направил запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.