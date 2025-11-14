Суд взыскал с Собчак деньги по искам из-за коммунальных платежей
Суд в Москве взыскал с телеведущей Ксении Собчак деньги по искам по коммунальным платежам, сообщает «РИА Новости». Сумма не уточняется.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы ранее подал против нее четыре иска, следует из картотеки портала столичных судов. Первые три были удовлетворены еще в конце сентября, четвертый — 10 ноября. При этом, по данным агентства, к 14 ноября по последнему иску также были взысканы средства.
Весной 2025 года суд в Москве оштрафовал телеведущую за неуплату в срок другого административного штрафа. Размер штрафа не уточнили. Кроме того, в суде не указали, за что именно ранее журналистка получила первый штраф.
