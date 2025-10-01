 Перейти к основному контенту
В суд подали три иска против Собчак о взыскании платы за жилплощадь и ЖКХ

Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В судебный участок мирового судьи № 205 в Москве поступили три иска к телеведущей и блогеру Ксении Собчак о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, все иски зарегистрированы в суде 25 сентября, следует из карточек на портале мировых судей Москвы.

Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. В категории дела указано «124 — О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Сумма, взыскиваемая с журналистки, в карточке не указана. Дата заседаний суда также не названа.

Суд оштрафовал Собчак за неуплату предыдущего штрафа
Общество
Ксения Собчак

В апреле суд в Москве оштрафовал Собчак за неуплату в срок другого административного штрафа. Размер штрафа не уточнили. Кроме того, в суде не указали, за что именно ранее журналистка получила первый штраф.

А в марте суд обязал ООО «Манила», которое управляет рестораном Veter Собчак и Антона Пинского, убрать товарный знак Veter из названия и выплатить 1 млн руб. компенсации предпринимателю Вере Абель за его использование. Последняя зарегистрировала товарный знак Veter в 2018 году, он действовал до июня 2024-го.

