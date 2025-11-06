В суд поступил четвертый иск против Собчак об оплате жилплощади и ЖКУ

Ксения Собчак (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В судебный участок мирового судьи № 205 в Москве поступил четвертый с начала осени иск к телеведущей и блогеру Ксении Собчак о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, следует из карточки на портале мировых судей Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 28 октября от столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. На момент подготовки этого материала сумма претензий была не указана, как и дата ближайшего заседания.

Предыдущие три иска, зарегистрированные в суде 25 сентября 2025 года, также были направлены фондом капремонта. Из картотеки дел следует, что их рассмотрение в первой инстанции завершено 30 сентября. О взыскиваемой сумме не сообщается.

РБК обратился за комментарием к Ксении Собчак и направил запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Весной 2025 года суд в Москве оштрафовал телеведущую за неуплату в срок другого административного штрафа. Размер штрафа не уточнили. Кроме того, в суде не указали, за что именно ранее журналистка получила первый штраф.