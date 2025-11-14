Песков анонсировал новое совещание Путина с Совбезом

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин 14 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, передает корреспондент РБК.

«В середине дня мы ожидаем, что президент проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель главы государства. Песков также уточнил, что тему встречи определит сам президент, и она станет известна позже.

Оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности проходят в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На них обсуждаются ключевые вопросы обеспечения национальной безопасности в разных сферах.

5 ноября, на последнем заседании Совета безопасности России, изначально посвященном транспортной безопасности, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить заявления США о возможном возобновлении ядерных испытаний. Он сообщил об американских программах разработки новых стратегических вооружений, включая межконтинентальную баллистическую ракету «Сентинел» дальностью до 13 тыс. км, атомную подлодку «Колумбия», систему ПРО «Золотой купол» и ракетный комплекс «Дарк Игл».

Глава Генштаба Валерий Герасимов и директор СВР Сергей Нарышкин отметили отсутствие официальных разъяснений от администрации президента США Дональда Трампа относительно планов по ядерным испытаниям. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу констатировал неопределенность дальнейших действий Вашингтона, а директор ФСБ Александр Бортников попросил время для детального анализа ситуации.

Президент Владимир Путин поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к возможным ядерным испытаниям. Он напомнил, что еще в послании 2023 года предупреждал о готовности России предпринять адекватные ответные меры в случае проведения испытаний другими странами — участниками ДВЗЯИ.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжает неукоснительно соблюдать обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует от них отказываться.