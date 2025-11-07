 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство иностранных дел России получило указания президента России Владимира Путина по ядерной безопасности и приступил к их выполнению. Их озвучили на заседании Совета безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заседание состоялось 5 ноября. Оно было посвящено обсуждению возможного проведения испытания ядерного оружия. Тогда же Путин поручил МИДу, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

Генсек НАТО Рютте высказался о ядерных испытаниях России
Политика
Марк Рютте

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего договора [ДВЗЯИ] проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — сказал Путин. Также президент подчеркнул, что Россия всегда придерживалась и придерживается обязательств по Договору и не планирует отходить от них.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов.

Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что за почти 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют испытывать ядерное оружие так же, как делают другие страны. По его словам, этим занимаются Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан.

Спустя два дня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку. Россия, в свою очередь, испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания прошли в соответствии с международными обязательствами.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
ядерная безопасность ядерное оружие ядерное сдерживание Дональд Трамп Владимир Путин Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
