МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство иностранных дел России получило указания президента России Владимира Путина по ядерной безопасности и приступил к их выполнению. Их озвучили на заседании Совета безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заседание состоялось 5 ноября. Оно было посвящено обсуждению возможного проведения испытания ядерного оружия. Тогда же Путин поручил МИДу, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего договора [ДВЗЯИ] проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — сказал Путин. Также президент подчеркнул, что Россия всегда придерживалась и придерживается обязательств по Договору и не планирует отходить от них.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что за почти 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют испытывать ядерное оружие так же, как делают другие страны. По его словам, этим занимаются Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан.

Спустя два дня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку. Россия, в свою очередь, испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания прошли в соответствии с международными обязательствами.