До 11 возросло число аэропортов, временно прекративших полеты

Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Кореняко также заявил о временных ограничениях в работе авиагавани Оренбурга, но губернатор Евгений Солнцев ранее объявил в этом регионе план «Ковер».

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

До этого прием и отправку рейсов ограничили аэропорты Краснодара (Пашковский), Пензы, Саратова (Гагарин), Тамбова, Волгограда и Геленджика. Таким образом, на момент публикации временно не работают 11 российских воздушных гаваней. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.