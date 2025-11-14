До 11 возросло число аэропортов, временно прекративших полеты
Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Кореняко также заявил о временных ограничениях в работе авиагавани Оренбурга, но губернатор Евгений Солнцев ранее объявил в этом регионе план «Ковер».
План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.
До этого прием и отправку рейсов ограничили аэропорты Краснодара (Пашковский), Пензы, Саратова (Гагарин), Тамбова, Волгограда и Геленджика. Таким образом, на момент публикации временно не работают 11 российских воздушных гаваней. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций