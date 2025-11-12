Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Москве и Московской области 15–16 ноября. В столице ожидается падение температуры воздуха, снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

На большей части ЦФО 15–16 ноября прогнозируется резкое изменение погодных условий в связи с перемещением по территории округа с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег; падение температуры воздуха до минус 3–6 градусов, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15–18 м/с.

В субботу и воскресенье на территории Москвы и Московской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящие 15 ноября в мокрый снег и снег. Температура воздуха днем опустится ниже нуля, ночью 16 ноября — до минус 1–6 градусов. На дорогах возможна гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15 м/с.