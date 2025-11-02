Синоптик раскрыл, когда наступит метеорологическая зима в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха перейдет через ноль в отрицательные значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — отметил Тишковец.

Синоптик уточнил, что начнутся заморозки, пойдет мокрый снег, а на дорогах появится гололедица. У московских автомобилистов есть еще почти две недели, чтобы подготовить машины к зимним условиям.

«Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон», — добавил Тишковец.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели жителей столицы ожидает переменчивая погода. Днем температура будет колебаться в диапазоне 4–8°C, в ночное — 1–3°C. Осадков не ожидается, но будет преобладать облачная погода. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 754–756 мм. Ветер преимущественно будет дуть с юга, что поспособствует мягкой погоде без резких изменений.