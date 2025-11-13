 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Вильфанд заявил, что снег покрыл уже больше двух третей территории России

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

По состоянию на 13 ноября, снегом покрыто около 80% территории России, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег «уже пять дней лежит» в некоторых регионах — в Мурманской области, в НАО, на востоке Архангельской области и в Республике Коми. «Его еще мало, он небольшой», — отметил синоптик.

Также, отметил Вильфанд, устойчивый снежный покров уже сформирован в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Как сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 13 ноября в ряде школ ХМАО отменили занятия — в некоторых частях региона температура опустилась до минус 30 градусов.

Накануне Москвичей предупредили о похолодании и выпадении мокрого снега уже на этих выходных. По данным синоптиков, ночью 16 ноября ожидается до минус 1–6 градусов, также возможно усиление ветра.

