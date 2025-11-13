Вильфанд заявил, что снег покрыл уже больше двух третей территории России
По состоянию на 13 ноября, снегом покрыто около 80% территории России, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, снег «уже пять дней лежит» в некоторых регионах — в Мурманской области, в НАО, на востоке Архангельской области и в Республике Коми. «Его еще мало, он небольшой», — отметил синоптик.
Также, отметил Вильфанд, устойчивый снежный покров уже сформирован в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Как сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 13 ноября в ряде школ ХМАО отменили занятия — в некоторых частях региона температура опустилась до минус 30 градусов.
Накануне Москвичей предупредили о похолодании и выпадении мокрого снега уже на этих выходных. По данным синоптиков, ночью 16 ноября ожидается до минус 1–6 градусов, также возможно усиление ветра.
