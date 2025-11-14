В Севастополе средства ПВО поразили семь целей
В Севастополе силы ПВО уничтожили семь воздушных целей, заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей», — пояснил он.
Предварительно, в результате отражения атаки объекты инфраструктуры в городе повреждений не получили. Незадолго до сообщения о работе ПВО Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу.
Кроме того, в ночь на 14 ноября советник главы Крыма Олег Крючков заявил об информационной атаке на регион. «Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!», — заявил он.
Полуостров регулярно подвергается налетам дронов ВСУ. Так, вечером 13 ноября Минобороны отчиталось о 14 беспилотниках, уничтоженных в период с 18:00 до 20:00 мск над Крымом и акваторией Черного моря.
