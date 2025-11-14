 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

В Севастополе средства ПВО поразили семь целей

Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе силы ПВО уничтожили семь воздушных целей, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей», — пояснил он.

Предварительно, в результате отражения атаки объекты инфраструктуры в городе повреждений не получили. Незадолго до сообщения о работе ПВО Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу.

В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА
Политика

Кроме того, в ночь на 14 ноября советник главы Крыма Олег Крючков заявил об информационной атаке на регион. «Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!», — заявил он.

Полуостров регулярно подвергается налетам дронов ВСУ. Так, вечером 13 ноября Минобороны отчиталось о 14 беспилотниках, уничтоженных в период с 18:00 до 20:00 мск над Крымом и акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Севастополь Крым ПВО Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Севастополе сработала ПВО
Политика
ПВО за ночь уничтожила над Россией 130 дронов
Политика
Над Крымом и Черным морем за два часа перехватили 14 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное Копье» Политика, 02:09
В Киеве прогремела серия взрывов Политика, 02:05
В Севастополе средства ПВО поразили семь целей Политика, 01:58
BBC извинилась перед Трампом, но отказалась выплачивать компенсацию Политика, 01:52
Число приостановивших полеты аэропортов возросло до семи Политика, 01:38
В Киевской области отработала ПВО Политика, 01:15
The Economist написал, когда ЕС скажет россиянам «мы вас всех пригласим» Политика, 01:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Дрон ударил по школе в центре Донецка Политика, 00:57
Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве Общество, 00:36
Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию Политика, 00:36
Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики Политика, 00:31
Компания Безоса запустила ракету с космическими аппаратами NASA на Марс Технологии и медиа, 00:22
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра Город, 00:15