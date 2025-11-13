Глава МИД Польши Сикорский: Украина готова воевать еще три года

Сикорский вновь заявил о готовности Украины воевать еще три года

Радослав Сикорский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина планирует участвовать в конфликте еще три года, а подобные конфликты длятся обычно около десяти лет, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста The Rest is Politics на YouTube 10 ноября.

«И мы собираемся предоставлять Украине средства в течение еще трех лет из замороженных активов», — добавил он. Дипломат также призвал ЕС активнее содействовать возможным переговорам и выразил надежду на продолжение американской помощи Украине разведданными.

Заявление о готовности Киева воевать еще три года Сикорский делал месяц назад, в середине октября. Тогда он назвал план Киева «разумным». Польский премьер Дональд Туск также упоминал об этом периоде: «Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться еще два-три года».

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Однако урегулированию препятствует позиция украинской стороны, а именно нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В начале октября Песков заявил о серьезной паузе в урегулировании российско-украинского конфликта.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную помощь Украине и вернуть заблокированные активы, любое использование которых вместе с процентным доходом Москва считает воровством.