Военная операция на Украине⁠,
0

Туск раскрыл мнение Зеленского о том, сколько готова сражаться Украина

Премьер Польши Туск: по словам Зеленского, Украина готова сражаться два-три года
Сюжет
Военная операция на Украине
Туск передал слова Зеленского о возможности Украины вести боевые действия еще два-три года. Также он усомнился в устойчивости мирных договоренностей с Путиным
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина сможет вести боевые действия еще два-три года, но надеется, что они не затянутся на десятилетие. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал польскому премьер-министру Дональду Туску, который привел его слова в интервью The Sunday Times.

«У меня нет сомнений, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос в том, сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться еще два-три года», — сказал Туск.

По его мнению, мирное соглашение, заключенное с Владимиром Путиным, не будет долговечным, а будет означать «перманентную вечную войну», пока ситуация в России не изменится.

Зеленский 20 октября сказал, что ощущается приближение к возможному завершению конфликта, но быстро завершить его не удастся. По словам украинского президента, прилагающий усилия к урегулированию американский лидер Дональд Трамп вдохновлен своим успехом в завершении войны Ближнем Востоке и на этой волне хочет разрешить и украинский кризис.

Комментируя эти слова Зеленского, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что позиция Украины полна противоречий, что «не способствует процессу мирного урегулирования». «Мы продолжаем наше общение с американцами, ведется серьезная работа», — подчеркнул Песков.

NYT сообщила, с какими трудностями Украине придется столкнуться зимой
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Туск также высказался об угрозах остальной Европе, которые, по его мнению, были и есть сейчас со стороны Москвы. По его словам, он испытывает некую долю «горького удовлетворения» от того, что Польша и страны Балтии «были правы» в своих предупреждениях на этот счет. Он указал, что если Россия разместит свои баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в Калининграде или Белоруссии, то сможет нанести ими удар по любой европейской столице. Также Туск отметил, что существует угроза атак в киберпространстве, они уже происходят.

«Вот почему вы не можете жить под этой сладкой иллюзией, что вы слишком далеко от них, что это не ваша война, что это только Украина или Польша», — отметил Туск. Кроме того, он заявил о тревоге из-за заявлений в Европе о возможном восстановлении отношений с Россией.

Путин отвергал намерения России напасть на Европу или НАТО. По его словам, это «та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран».

