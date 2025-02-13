Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границе

Утром в Молдавии сообщили о падении двух беспилотников на территории страны у границ с Украиной. Кишинев считает их российскими и в связи с этим решил закрыть Русский дом. Москва отвергла обвинения из-за упавших БПЛА

Олег Озеров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Молдавия вызвала в МИД российского посла Олега Озерова из-за «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Утром 13 февраля власти Молдавии сообщили, что прошедшей ночью на юге страны вблизи границы с Украиной было зафиксировано пересечение воздушного пространства страны несколькими беспилотниками, два из них упали у села Чумай Тараклийского района и у города Чадыр-Лунга в Гагаузии.

МИД заявил, что выразил протест из-за этих инцидентов. Ведомство также представило фрагменты беспилотников.

«В ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия Межправительственного молдавско-российского Соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», — сказано в сообщении.

Озеров после посещения МИДа заявил, что Россия отвергает эти обвинения, «они носят бездоказательный характер». «Принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Без дополнительных расследований сложно сказать, чьи эти аппараты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

РБК направил запрос в МИД России.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом, функционирует как подразделение Россотрудничества) был открыт в 2009 году. Учреждение проводит выставки, концерты, конференции, лекции и другие мероприятия в рамках продвижения русской культуры и языка, помощи соотечественникам и т.д. Также Русский дом помогает в зачислении студентов в российские вузы и проводит сертифицированное тестирование на знание русского языка.

Еще один Русский дом решили закрыть в Азербайджане, объяснив это тем, что у него нет юридической регистрации. Москва в ответ заявила, что готова решить этот вопрос.