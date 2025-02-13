 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границе

Сюжет
Военная операция на Украине
Утром в Молдавии сообщили о падении двух беспилотников на территории страны у границ с Украиной. Кишинев считает их российскими и в связи с этим решил закрыть Русский дом. Москва отвергла обвинения из-за упавших БПЛА
Олег Озеров
Олег Озеров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Молдавия вызвала в МИД российского посла Олега Озерова из-за «нарушения воздушного пространства» страны «российскими беспилотниками», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Утром 13 февраля власти Молдавии сообщили, что прошедшей ночью на юге страны вблизи границы с Украиной было зафиксировано пересечение воздушного пространства страны несколькими беспилотниками, два из них упали у села Чумай Тараклийского района и у города Чадыр-Лунга в Гагаузии.

МИД заявил, что выразил протест из-за этих инцидентов. Ведомство также представило фрагменты беспилотников.

«В ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия Межправительственного молдавско-российского Соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», — сказано в сообщении.

Озеров после посещения МИДа заявил, что Россия отвергает эти обвинения, «они носят бездоказательный характер». «Принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Без дополнительных расследований сложно сказать, чьи эти аппараты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

РБК направил запрос в МИД России.

МИД обвинил Молдавию в создании помех для помощи Приднестровью
Политика
Сотрудники коммунальных служб помогают пенсионерам заготавливать дрова в Тирасполе, 22 января&nbsp;2025 года

Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом, функционирует как подразделение Россотрудничества) был открыт в 2009 году. Учреждение проводит выставки, концерты, конференции, лекции и другие мероприятия в рамках продвижения русской культуры и языка, помощи соотечественникам и т.д. Также Русский дом помогает в зачислении студентов в российские вузы и проводит сертифицированное тестирование на знание русского языка.

Еще один Русский дом решили закрыть в Азербайджане, объяснив это тем, что у него нет юридической регистрации. Москва в ответ заявила, что готова решить этот вопрос.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Молдавия беспилотники Россотрудничество МИД
Материалы по теме
МИД вызвал посла Молдавии из-за заявления местной партии о после России
Политика
Патрушев не исключил прекращения существования Молдавии
Политика
Молдавия ответила демаршем на заявление Москвы о газе для Приднестровья
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Дума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниямиНедвижимость, 16:04
В Госдуме предложили запретить рекламу оборудования для самогонаТехнологии и медиа, 16:02
Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на третьОбщество, 15:58
Украденный мошенниками у экс-владельца «Интера» €1 млн нашлиСпорт, 15:58
Банки и госслужбы не смогут использовать иностранные мессенджерыПолитика, 15:51
Аналитики заявили о подешевевшем борщевом наборе со свининойВино, 15:49
Празднование свадьбы детей раввинов России и Украины попало на видеоОбщество, 15:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границеПолитика, 15:33
Глава Пентагона заявил, что Трамп не предал УкраинуПолитика, 15:25
Универсальность и индивидуальность: как создаются вещи вне времениОтрасли, 15:24
Мэр Оренбурга Салмин записался добровольцем на военную операциюПолитика, 15:19
Дума одобрила идею обязать гражданина России приносить присягу с 14 летОбщество, 15:17
В Ненецком округе запустили жилищную программу «Чумовой капитал»Недвижимость, 15:17
Инфаркт в 30, диабет в 20: почему возрастные заболевания «молодеют»Pro, 15:15