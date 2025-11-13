Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / picture alliance / Sven Simon / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Запорожскую область, где встретился с военным командованием и обсудил меры по усилению обороны на ореховском направлении. Об итогах поездки он сообщил в телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг», которая в составе 17-го корпуса участвует в боевых действиях на ореховском направлении. «Отдельно говорили о развитии беспилотных подразделений и масштабировании положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых», — написал он.

Следом президент встретился с военнослужащими 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые воюют в районе Степногорска. «Многие важные вопросы с военными обсудили. Прежде всего, внимание боевым действиям на направлении, <...> говорили о реализации программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы «Армия дронов.Бонус», и особенности применения дронов «Вампир», — рассказал он.

Во время поездки Зеленский также провел совещание по безопасности с военным командованием. По его словам, речь шла об «оперативной обстановке на юге» и «мерах по стабилизации ситуации в районе Ровнополья». «Был доклад и об оперативной обстановке в районе Покровска», — отметил он.

Покровск (Красноармейск) является важным узлом материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в районе Покровска. Зеленский говорил, что украинская армия столкнулась с «очень сложной» ситуацией, но подчеркнул, что решение о выводе войск может принять только военное командование. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в начале недели заявил, что ситуация в городе в целом «контролируемая», а интенсивность боевых действий снизилась.