 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В ЕК сочли невозможным выдавать Украине регулярные кредиты

Валдис Домбровскис: ЕС не может продолжать выдавать Киеву регулярные кредиты
ЕС не может продолжать выделять Киеву регулярные кредиты, поскольку, как и МВФ, обеспокоен устойчивостью украинского долга, пояснил еврокомиссар Валдис Домбровскис

ЕС не может продолжать выделять Украине регулярные кредиты — в частности, путем оказания макрофинансовой помощи, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

По его словам, Евросоюз, как и Международный валютный фонд (МВФ), обеспокоен устойчивостью украинского долга.

«Помощь, которую мы оказываем, должна учитывать состояние устойчивости украинского долга», — пояснил Домбровскис (цитата по «Интерфаксу»).

Еврокомиссар отметил, что так называемый «репарационный кредит» предоставляет возможность финансирования Киева «без того, чтобы тяжелая финансовая нагрузка ложилась на плечи государств-членов». «Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более существенную нагрузку на государства-члены», — считает он.

FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов
Политика

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники в беседе с Politico называли идею репарационного займа последним шансом укрепить позиции Киева на переговорах.

Однако против такого варианта выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Страна опасается, что ей придется вернуть кредит, если суд обяжет ЕС вернуть деньги России. Еврокомиссия считает этот сценарий крайне маловероятным, поскольку решения российских судов не подлежат исполнению в ЕС. Бельгия также боится, что инвесторы из таких стран, как Китай, отзовут свои деньги из Euroclear из-за опасений, что их средства также будут изъяты по политическим причинам.

По данным Politico, без репарационного кредита Киев столкнется с дефицитом бюджета в $60 млрд в течение ближайших двух лет. Только в этом году расходы Украины на ведение боевых действий составят $100–110 млрд, половину ВВП страны, а для продолжения боев в течение следующих четырех лет потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений, подсчитал The Economist.

Если ЕС не удастся убедить Бельгию, европейским странам придется в одностороннем порядке осуществлять финансовую поддержку Украины за счет собственных бюджетов, отмечало Politico.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Елена Чернышова
кредиты финансирование ЕС Украина российские активы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В США прекратили чеканить пенни после 232 лет существования монеты Финансы, 01:28
Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом Политика, 01:25
Власти обязали россиян создать домовые чаты в MAX до конца года Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Писториус напомнил об истинной цели бундесвера не допустить войны Политика, 00:37
Ротенберг стал гендиректором «Локомотива». Справится ли он на новом посту Спорт, 00:30
В ЕК сочли невозможным выдавать Украине регулярные кредиты Политика, 00:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Заход в пике» и «донорство»: IT и телеком описали риски для бизнеса Технологии и медиа, 00:01
НРА предложил создать единого селлера рекламы в интернет-эфирах ТВПодписка на РБК, 00:00
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США Бизнес, 12 ноя, 23:51
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ Политика, 12 ноя, 23:51
Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными Политика, 12 ноя, 23:41
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 12 ноя, 23:13