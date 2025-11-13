В ЕК сочли невозможным выдавать Украине регулярные кредиты

ЕС не может продолжать выделять Киеву регулярные кредиты, поскольку, как и МВФ, обеспокоен устойчивостью украинского долга, пояснил еврокомиссар Валдис Домбровскис

ЕС не может продолжать выделять Украине регулярные кредиты — в частности, путем оказания макрофинансовой помощи, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

По его словам, Евросоюз, как и Международный валютный фонд (МВФ), обеспокоен устойчивостью украинского долга.

«Помощь, которую мы оказываем, должна учитывать состояние устойчивости украинского долга», — пояснил Домбровскис (цитата по «Интерфаксу»).

Еврокомиссар отметил, что так называемый «репарационный кредит» предоставляет возможность финансирования Киева «без того, чтобы тяжелая финансовая нагрузка ложилась на плечи государств-членов». «Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более существенную нагрузку на государства-члены», — считает он.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники в беседе с Politico называли идею репарационного займа последним шансом укрепить позиции Киева на переговорах. Однако против такого варианта выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Страна опасается, что ей придется вернуть кредит, если суд обяжет ЕС вернуть деньги России. Еврокомиссия считает этот сценарий крайне маловероятным, поскольку решения российских судов не подлежат исполнению в ЕС. Бельгия также боится, что инвесторы из таких стран, как Китай, отзовут свои деньги из Euroclear из-за опасений, что их средства также будут изъяты по политическим причинам.

По данным Politico, без репарационного кредита Киев столкнется с дефицитом бюджета в $60 млрд в течение ближайших двух лет. Только в этом году расходы Украины на ведение боевых действий составят $100–110 млрд, половину ВВП страны, а для продолжения боев в течение следующих четырех лет потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений, подсчитал The Economist.

Если ЕС не удастся убедить Бельгию, европейским странам придется в одностороннем порядке осуществлять финансовую поддержку Украины за счет собственных бюджетов, отмечало Politico.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством».