Военная операция на Украине⁠,
0

Шойгу назвал обвинения России в военной угрозе запугиванием населения ЕС

Шойгу: обвинения России в угрозах делают для запугивания населения ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Европейские страны делают заявления о военных угрозах со стороны России для запугивания собственного населения, заявил «РИА Новости» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран», — сказал он.

Шойгу заявил, что Европа освоила этот прием несколько столетий назад, и именно с его помощью, по его словам, раздувает «антироссийскую истерию».

Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии
Политика
Тео Франкен

С сентября несколько европейских стран обвинили Россию в нарушении воздушного пространства, ряд высокопоставленных европейских чиновников и глав государств заявили о подготовке к возможной войне с Россией.

Москва неоднократно отрицала все обвинения. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. 

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
