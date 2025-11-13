Шойгу назвал обвинения России в военной угрозе запугиванием населения ЕС

Шойгу: обвинения России в угрозах делают для запугивания населения ЕС

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Европейские страны делают заявления о военных угрозах со стороны России для запугивания собственного населения, заявил «РИА Новости» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран», — сказал он.

Шойгу заявил, что Европа освоила этот прием несколько столетий назад, и именно с его помощью, по его словам, раздувает «антироссийскую истерию».

С сентября несколько европейских стран обвинили Россию в нарушении воздушного пространства, ряд высокопоставленных европейских чиновников и глав государств заявили о подготовке к возможной войне с Россией.

Москва неоднократно отрицала все обвинения. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.