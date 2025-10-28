 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии

Сюжет
Военная операция на Украине
Тео Франкен
Тео Франкен (Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Угрозы главы Минобороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» безответственны и способны втянуть Европу в новую войну, считает посольство России в королевстве.

Накануне в интервью изданию De Morgen Франкен, отвечая на вопрос о «возможном ударе России по Брюсселю», заявил, что не допускает такого, ибо, «когда Путин ударит в самое сердце НАТО, мы сравняем Москву с землей». Франкен также заявил, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем».

«Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» <...> вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — заявили в диппредставительстве. Слова Франкена свидетельствуют о том, что он «признает ущербность проводимой евроатлантистами политики», считают в посольстве.

Дипломаты добавили, что Франкен «разоткровенничался» и проговорился, что с Россией ведет конфликт вовсе не Украина, которая бы без помощи Запада давно бы потерпела поражение, «а весь коллективный Запад».

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

