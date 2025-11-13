 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио отверг критику ЕС насчет ударов США по судам в Карибском бассейне

Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

США отвергают критику стран Евросоюза относительно законности американских ударов в Карибском бассейне, Вашингтон сам решает, как защищать национальную безопасность. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге по итогам встречи премьер-министров государств-членов G7. Видео опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Я не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право. И уж точно они не могут решать, как Соединенные Штаты должны защищать свою национальную безопасность», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что «организованные наркокартели атакуют США», страна защищается. Рубио также удивился тому, что Европа хочет получать от США для своей защиты крылатые ракеты «Томагавк», способные нести ядерный заряд, но считает проблемой ситуацию, когда США размещают авианосцы «в своем полушарии».

Хегсет сообщил об ударе по судну с «наркотеррористами» в Карибском море
Политика
Пит Хегсет

Напряженность в Карибском регионе резко возросла в конце августа после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению Белого дома, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ.

В ноябре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал такие удар нарушением международного права. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила Reuters, что подобные удары «могут быть оправданы только самообороной или резолюцией Совбеза ООН». Великобритания приостановила обмен разведывательной информацией с США на фоне американских ударов, считая их незаконными, сообщал CNN.

Венесуэла 12 ноября в ответ на переброску войск США в Карибский регион перешла к новой фазе учений, назвав меру ответом на «угрозу» со стороны Вашингтона.

Софья Полковникова
