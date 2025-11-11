 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
CNN узнал о паузе в обмене данными Британии и США из-за ударов по судам

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Лондон обеспокоен тем, что Вашингтон может использовать данные разведки для выбора целей ударов по судам в Карибском регионе, их Британия считает незаконными
Фото: U.S. Navy / Getty Images
Фото: U.S. Navy / Getty Images

Великобритания приостановила обмен разведывательной информацией с США на фоне американских ударов по судам в Карибском регионе, сообщает CNN со ссылкой на источники. По словам собеседников, Лондон не хочет быть соучастником ударов Вашингтона, считая их незаконными.

Британия, контролирующая ряд территорий в Карибском регионе, где базируются ее разведывательные подразделения, долгое время помогала Соединенным Штатам перехватывать суда, перевозящие наркотики. Береговая охрана США на основе разведданных останавливала суда, досматривала их, после чего экипажи задерживались, а наркотики изымались.

Однако вскоре после того, как в сентябре США начали наносить удары по судам, британская сторона забеспокоилась, что Вашингтон может использовать данные британской разведки для выбора целей. Британские чиновники считают, что американские военные удары, в результате которых погибли 76 человек, нарушают международное право, рассказали источники. Обмен информацией приостановлен более месяца назад, уточнили они.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в прошлом месяце заявил, что удары по судам нарушают международное право и равносильны «внесудебной казни». Источники CNN сказали, что Британия согласна с этим.

По информации телеканала, Канада, еще один ключевой союзник США в борьбе с наркоторговлей в Карибском бассейне, также дистанцировалась от американских военных ударов. Источники сообщили, что Оттава намерена продолжить сотрудничество с Береговой охраной США, но четко дала понять, что не хочет, чтобы ее разведданные использовались для выбора целей ударов по судам.

WSJ узнала о сомнениях Трампа насчет силовой операции против Венесуэлы
Политика
Дональд Трамп

Администрация американского президента Дональда Трампа утверждает, что американские военные могут на законных основаниях убивать предполагаемых наркоторговцев, поскольку те представляют непосредственную угрозу для американцев и являются «вражескими комбатантами», находящимися в «вооруженном конфликте» с США, согласно меморандуму, направленному Белым домом в конгресс.

По данным CNN, юристы Минюста подготовили заключение, которое до сих пор засекречено, подкрепляющее доводы администрации Трампа, а сам он причислил ряд наркокартелей к «иностранным террористическим группировкам». Белый дом неоднократно утверждал, что действия Вашингтона «полностью соответствуют праву вооруженных конфликтов».

Однако юристы подчеркивают, что признание картелей террористическими организациями не дает автоматического права на применение военной силы, отмечает телеканал. Несколько судов, подвергшихся атаке со стороны американских военных, либо стояли на месте, либо разворачивались, что опровергает заявление администрации о том, что они представляют непосредственную угрозу, указывает CNN.

Высокопоставленные представители Пентагона также выражают скептицизм по поводу военной кампании администрации Трампа. В октябре глава Южного командования ВС адмирал Элвин Холси подал в отставку после того, как поднял вопрос о законности ударов на встрече с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

Источники CNN рассказывали, что напряжение между Хегсетом и Холси нарастало в течение нескольких недель, прежде чем адмирал объявил о своем уходе с поста. Глава Пентагона упрекал Холси в том, что тот действовал недостаточно быстро и агрессивно в борьбе с наркоторговцами в Карибском регионе, и жаловался на то, что ему не докладывали об операциях. Однако, по словам собеседников CNN, SOUTHCOM было обеспокоено тем, что эти операции являются противозаконными.

Ситуация накалилась во время встречи Хегсета, Холси и Кейна 6 октября в Пентагоне. По словам одного из источников, адмирал предложил уйти в отставку во время встречи, но она была отклонена, об уходе главы SOUTHCOM было объявлено лишь спустя неделю. Холси позднее уточнил в X, что 12 декабря 2025 года он покинет пост.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Великобритания США обмен разведданными Удары Карибское море наркокартели
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

