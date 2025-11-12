Захарова объяснила позицию Киева по переговорам

Украинская сторона не собиралась проявлять никакого искреннего стремления к мирному урегулированию, заявила Захарова. Киев, в свою очередь, считает, что Москва не делает «никаких шагов» к миру

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Позиция по переговорам, которую озвучил замглавы украинского МИДа Сергей Кислица, подтверждает, что украинская сторона не заинтересована в мирном урегулировании, заявила РБК официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — сказала Захарова.

В интервью The Times Кислица заявил, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Украиной и Россией принесли ограниченные результаты, поскольку у российской делегации был «очень жесткий мандат». В материале при этом говорилось, что переговорный процесс было решено приостановить. Прямую речь Кислицы в этом фрагменте газета не привела.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Однако урегулированию, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, препятствует позиция украинской стороны.

Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Однако Киев не ответил на эту инициативу, говорил Песков. Украинские власти настаивают на необходимости «безоговорочного прекращения огня». Однако, как заявлял министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы.

С начала года российская и украинская делегации провели три переговорных раунда в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Результатом встреч стали договоренности об обмене военнопленными и телами погибших. Последний обмен прошел 2 октября. Тогда с подконтрольных Украине территорий были возвращены 185 российских военных, взамен украинской стороне также были переданы 185 военнослужащих.