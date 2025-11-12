 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Вильнюс заявил об отказе Белоруссии выпускать литовские грузовики

Фото: Денис Викторов / ТАСС
Фото: Денис Викторов / ТАСС

Белоруссия официально отклонила запрос Литвы об организации эвакуационных коридоров для вывода застрявших грузовых автомобилей, заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Альгирдас Добровольскас. Об этом сообщает Delfi.

«Сегодня получен ответ белорусских пограничников. Согласие на открытие эвакуационного коридора для литовских и европейских перевозчиков не получено», — констатировал он, добавив, что литовские компании «по-прежнему находятся в заложниках».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил о поручении президента Александра Лукашенко ускорить восстановление нормального функционирования границы. При этом Лукашенко заявил о готовности открыть границу «в течение нескольких часов», подчеркнув, что «мяч на стороне Литвы», поскольку именно Вильнюс инициировал закрытие КПП.

Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по границе
Политика
Фото:Денис Викторов / ТАСС

Напряженность на границе обострилась после решения литовских властей от 29 октября закрыть пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» до 30 ноября с возможностью продления этого срока. Причиной названы многочисленные случаи контрабанды сигарет с использованием воздушных шаров. В ответ Белоруссия ввела ограничения на перемещение литовских грузовиков до 31 декабря 2027 года, включая запрет на грузовые операции и заправку вне специально назначенных зон.

В Белоруссии, по информации ассоциации Linava, находится около 4,5 тыс. единиц литовской грузовой техники. Белорусские власти сообщают о 1,1 тыс. автомобилей, скопившихся у границы. 10 ноября МИД Белоруссии предложил компромиссный вариант: водители могут вернуться в Литву, но грузовики должны остаться на специальных стоянках с оплатой владельцами расходов на охрану.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Белоруссия Литва граница

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Белоруссия завершила демаркацию сухопутного участка границы с Украиной
Политика
Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по границе
Политика
Лукашенко назвал стоимость охраны грузовиков на границе с Литвой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Силовики пришли в администрацию Ялты и задержали заместителя мэра Политика, 20:47
Путин и Токаев посетили Большой театр и сели в Царскую ложу Политика, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Стубб заявил, что Европа рано или поздно восстановит диалог с Россией Политика, 20:27
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Цены на бензин в России снизились впервые с марта Общество, 20:18
Демократы нашли письма Эпштейна с заявлением, что Трамп «знал о девочках» Политика, 20:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Захарова ответила на позицию Киева по переговорам Политика, 20:08
Во Владивостоке задержали россиянку, оставившую дочь в отеле Таиланда Общество, 20:00
Минфин Белоруссии предложил ввести налог 40% для богатых Общество, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Лидер КХЛ вел 2:0, но чуть не проиграл аутсайдеру Спорт, 19:36
Какая средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 19:32