Вильнюс заявил об отказе Белоруссии выпускать литовские грузовики

Фото: Денис Викторов / ТАСС

Белоруссия официально отклонила запрос Литвы об организации эвакуационных коридоров для вывода застрявших грузовых автомобилей, заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Альгирдас Добровольскас. Об этом сообщает Delfi.

«Сегодня получен ответ белорусских пограничников. Согласие на открытие эвакуационного коридора для литовских и европейских перевозчиков не получено», — констатировал он, добавив, что литовские компании «по-прежнему находятся в заложниках».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил о поручении президента Александра Лукашенко ускорить восстановление нормального функционирования границы. При этом Лукашенко заявил о готовности открыть границу «в течение нескольких часов», подчеркнув, что «мяч на стороне Литвы», поскольку именно Вильнюс инициировал закрытие КПП.

Напряженность на границе обострилась после решения литовских властей от 29 октября закрыть пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» до 30 ноября с возможностью продления этого срока. Причиной названы многочисленные случаи контрабанды сигарет с использованием воздушных шаров. В ответ Белоруссия ввела ограничения на перемещение литовских грузовиков до 31 декабря 2027 года, включая запрет на грузовые операции и заправку вне специально назначенных зон.

В Белоруссии, по информации ассоциации Linava, находится около 4,5 тыс. единиц литовской грузовой техники. Белорусские власти сообщают о 1,1 тыс. автомобилей, скопившихся у границы. 10 ноября МИД Белоруссии предложил компромиссный вариант: водители могут вернуться в Литву, но грузовики должны остаться на специальных стоянках с оплатой владельцами расходов на охрану.