Лукашенко поручил организовать переговоры с Литвой о проблемах на границе

Александр Лукашенко (Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Максиму Рыженкову организовать переговоры с Литвой для возобновления работы пропускных пунктов на границе между странами. Об этом сообщает БелТА.

Как рассказали агентству в пресс-службе президента, власти Литвы во вторник, 11 ноября, выступили с предложением об урегулировании ситуации на белорусско-литовской границе.

В свою очередь, Лукашенко поручил организовать переговоры по этому вопросу при участии литовских представителей. Перед тем, как принять решение, президент заслушал доклады о ситуации на границе Белоруссии с Литвой и Польшей, которые ему представили главы МИД, КГБ и Госпогранкомитета.

Правительство Литвы 29 октября решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан стран ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. Это решение объяснили «гибридной атакой» со стороны Минска.

Речь идет о метеозондах, которые несколько раз появлялись в литовском воздушном пространстве в конце октября. Лукашенко тогда заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана вина Белоруссии в инцидентах.

5 ноября премьер-министра Литвы Инги Ругинене сообщила, что литовская сторона намерена обратиться к белорусской с просьбой разово открыть границу для возвращения 5 тысяч застрявших литовских грузовиков. В ответ в МИД Белоруссии заявили, что Минск призывает Вильнюс отменить одностороннее решение о закрытии границы и возобновить нормальную работу всех погранпереходов.

В понедельник, 10 ноября, власти Литвы рассказали о планах повторно обратится к властям Белоруссии с просьбой открыть два эвакуационных коридора на пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», чтобы вернуть в Литву застрявшие на границе грузовики.