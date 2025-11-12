Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру
Президент России Владимир Путин принимает в своей личной квартире только тех глав государств, с которыми у него сложились особые, дружеские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
11 ноября во время переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин предложил продолжить общение в неформальной обстановке.
«У нас две части. Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу Вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», — сказал президент России.
Токаев находится в России с государственным визитом. Перед приездом в Москву он сообщил о планах подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Накануне Токаев встретился с Путиным в Кремле, они общались более двух часов.
