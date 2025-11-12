 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру

Песков прокомментировал приглашение Токаева в квартиру Путина
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Президент России Владимир Путин принимает в своей личной квартире только тех глав государств, с которыми у него сложились особые, дружеские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

11 ноября во время переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин предложил продолжить общение в неформальной обстановке.

«У нас две части. Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу Вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», — сказал президент России. 

В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева
Политика

Токаев находится в России с государственным визитом. Перед приездом в Москву он сообщил о планах подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Накануне Токаев встретился с Путиным в Кремле, они общались более двух часов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Дмитрий Песков Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Политика
Путин принял приглашение Токаева приехать с визитом в Казахстан
Политика
В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане Политика, 17:42
Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру Политика, 17:40
Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций Политика, 17:36
Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии Спорт, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Зеленый день» «Сбера»: как получить рекордный кешбэк в ноябре Отрасли, 17:27
В Италии начали расследовать «снайперский туризм» в Сараево Политика, 17:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мужчине, заплатившему за «наследство из Африки», отказали в компенсации Общество, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
В Минтрансе прокомментировали планы AirAsia летать в Россию Экономика, 17:15
В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину Общество, 17:12
В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам Политика, 17:10
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером Спорт, 17:08
Как нейросети напишут за вас резюме и найдут работу: 10+ инструментов Образование, 17:04