Токаев прибыл с государственным визитом в Москву
Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приземлился в Москве. В аэропорту Внуково-2 политика встретили рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр, передает корреспондент Tengrinews.
Делегацию встречающих возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, которого накануне Токаев принимал в Казахстане.
В преддверии государственного визита Токаева на улицах Москвы появились флаги Казахстана. Они были замечены на Останкинской телебашне и на Ленинском проспекте по направлению в центр.
В рамках визита 11–12 ноября у казахстанского президента запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ожидается, что стороны подпишут много документов, в том числе декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, президенты примут участие в совместном обеде.
