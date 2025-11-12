 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Токаев рассказал, о чем два часа разговаривал с Путиным в Кремле

Токаев рассказал, что говорил с Путиным более двух часов о ситуации в мире
Президент России&nbsp;Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево) во время встречи в Кремле.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево) во время встречи в Кремле. (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что обсуждал с лидером России Владимиром Путиным сотрудничество двух стран и происходящие в мире события. Об этом он заявил на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы — и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал он. Токаев назвал государственный визит в Россию особо важным и добавил, что страны переходят на новый уровень отношений.

Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев

Токаев прибыл в Москву вечером 11 ноября с государственным визитом. Сегодня президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции.

Ранее президент Казахстана сообщил, что в числе документов стороны также планируют подписать декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ призван открыть «новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», заявлял Токаев.

Ксения Потрошилина
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин переговоры Кремль Валентина Матвиенко
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года

