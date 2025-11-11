Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Документ «откроет новую эру» в отношениях Москвы и Астаны, сообщил Токаев. В статье в преддверии визита в Россию он сообщил, что товарооборот между двумя странами приблизился к $30 млрд, и отметил сотрудничество в других сферах

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва и Астана подпишут Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Российской газеты». Он посетит Россию 11–12 ноября и встретится с президентом Владимиром Путиным.

Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил Токаев.

Президент Казахстана также напомнил, что в 1992 году стороны подписали первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который «заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов».

Токаев отметил, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а тот — в пятерку ее ведущих партнеров; товарооборот между странами приблизился к отметке $30 млрд. У Москвы и Астаны более 170 совместных проектов общим объемом инвестиций свыше $50 млрд, написал он, отметив также сотрудничество в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли. Задача правительств двух стран, по словам Токаева, «вывести в авангард партнерства» высокотехнологичные отрасли.

В ноябре 2024 года после переговоров в Астане Токаев и Путин подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка» из 36 пунктов. В нем говорится о необходимости развития политического диалога, интенсификации торгово-экономических связей и гуманитарного сотрудничества. Вместе с заявлением стороны подписали еще 19 документов — от программы межрегионального и приграничного сотрудничества до ряда соглашений о сотрудничестве между министерствами юстиции и двусторонних договоров между российскими и казахстанскими компаниями.