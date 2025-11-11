 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Документ «откроет новую эру» в отношениях Москвы и Астаны, сообщил Токаев. В статье в преддверии визита в Россию он сообщил, что товарооборот между двумя странами приблизился к $30 млрд, и отметил сотрудничество в других сферах
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва и Астана подпишут Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Российской газеты». Он посетит Россию 11–12 ноября и встретится с президентом Владимиром Путиным.

Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил Токаев.

Президент Казахстана также напомнил, что в 1992 году стороны подписали первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который «заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов».

О чем Путин и Токаев договорились в Астане
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев на встрече&nbsp;в президентской резиденции Акорда в Астане, Казахстан, 27 ноября 2024 года

Токаев отметил, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а тот — в пятерку ее ведущих партнеров; товарооборот между странами приблизился к отметке $30 млрд. У Москвы и Астаны более 170 совместных проектов общим объемом инвестиций свыше $50 млрд, написал он, отметив также сотрудничество в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли. Задача правительств двух стран, по словам Токаева, «вывести в авангард партнерства» высокотехнологичные отрасли.

В ноябре 2024 года после переговоров в Астане Токаев и Путин подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка» из 36 пунктов. В нем говорится о необходимости развития политического диалога, интенсификации торгово-экономических связей и гуманитарного сотрудничества. Вместе с заявлением стороны подписали еще 19 документов — от программы межрегионального и приграничного сотрудничества до ряда соглашений о сотрудничестве между министерствами юстиции и двусторонних договоров между российскими и казахстанскими компаниями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Владимир Путин стратегическое партнерство
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Кремль сообщил о визите Токаева в Москву
Политика
Астана сообщила о согласии России вернуть сроки пребывания дальнобойщиков
Политика
Токаев заявил о большом шаге Путина по урегулированию конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Аналитика закупок: как тендеры помогают предсказывать рыночные трендыПодписка на РБК, 09:05
Снежный коллапс на Камчатке из-за циклона. Видео Общество, 09:01
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Автомобиль в Нью-Дели взорвал террорист-смертник Общество, 08:38
Как малому бизнесу избежать блокировок счетов и проверок налоговойПодписка на РБК, 08:36
ФСБ раскрыла, сколько ГУР предложило российским летчикам за угон МиГ-31 Политика, 08:35
Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты Политика, 08:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трамп пожаловался, что в Белом доме нет места для приема Си Цзиньпина Политика, 08:12
Конец экономики обмана: как ИИ мешает нечистым на руку предпринимателямПодписка на РБК, 08:10
Власти обсудят сбор онлайн-кинотеатрами подробных данных пользователейПодписка на РБК, 08:00
В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении режима военного положения Политика, 07:58
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО Политика, 07:51
Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве Политика, 07:51