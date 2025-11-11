Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча лидеров государств проходит в Кремле. Она продолжится за неофициальным обедом.
Ранее стало известно, что Москва и Астана подпишут Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил Токаев.
Токаев прибыл в Москву вечером 11 ноября с государственным визитом. Официальная программа начнется 12 ноября, президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также пройдет государственный обед от имени президента России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT