Политика⁠,
0

Аш-Шараа заявил, что Сирия теперь является союзником США

Аш-Шараа: Сирия теперь является союзником США

Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США, заявил в интервью Fox News президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности — теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», — отметил президент.

По его словам, особенно это касается проектов в сфере добычи газа.

Аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом 9 ноября и на следующий день встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ
Политика

На фоне официального визита Вашингтон частично снял санкции с Сирии и разрешил экспорт в Сирию большинства товаров гражданского назначения своего производства, а также ПО и технологий. Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН снял санкции с аш-Шараа.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

Персоны
Полина Минаева
Сирия Ахмед аш-Шараа США Дональд Трамп
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года

