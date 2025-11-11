Аш-Шараа заявил, что Сирия теперь является союзником США
Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США, заявил в интервью Fox News президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа.
«Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности — теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», — отметил президент.
По его словам, особенно это касается проектов в сфере добычи газа.
Аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом 9 ноября и на следующий день встретился с президентом США Дональдом Трампом.
На фоне официального визита Вашингтон частично снял санкции с Сирии и разрешил экспорт в Сирию большинства товаров гражданского назначения своего производства, а также ПО и технологий. Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН снял санкции с аш-Шараа.
Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.
