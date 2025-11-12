Власти Белгородской области закупят 69 тепловых установок

Выделенные в распоряжение Белгородской области 1,3 млрд руб. будут направлены на приобретение 69 мобильных тепловых установок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В распоряжение правительства Белгородской области поступили 1,3 млрд руб. из резервного фонда России. Это те средства, которые будут направлены на приобретение 69 мобильных тепловых установок», — написал он.

Глава региона отметил, что установки должны быть изготовлены до конца года. Первоочередно их будут устанавливать на объектах здравоохранения.

В октябре правительство России выделило 3,5 млрд руб. на субсидии бюджетам Белгородской и Брянской областей для стабилизации ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Эти средства направят на закупку резервных источников энергоснабжения.

В октябре Гладков сообщил, что подготовка резервных генераторов электрической и тепловой энергии служит приоритетной задачей областного правительства. Тогда он выразил уверенность, что регион получит помощь от федерального правительства, Минстроя и Минэнергетики.

Позже губернатор отметил, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ серьезно повредили энергетическую инфраструктуру Белгородской области. Регион регулярно подвергается обстрелам и налетам беспилотников.

Так, в результате ракетного обстрела 8 ноября система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьезные повреждения. Тогда на нескольких улицах, а также в части поселка Дубовое Белгородского района возникли проблемы с электричеством. Всего без света осталось более 20 тыс. жителей.