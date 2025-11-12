 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Власти Белгородской области закупят 69 тепловых установок

Гладков: 1,3 млрд руб. пойдут на приобретение 69 мобильных тепловых установок

Выделенные в распоряжение Белгородской области 1,3 млрд руб. будут направлены на приобретение 69 мобильных тепловых установок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В распоряжение правительства Белгородской области поступили 1,3 млрд руб. из резервного фонда России. Это те средства, которые будут направлены на приобретение 69 мобильных тепловых установок», — написал он.

Глава региона отметил, что установки должны быть изготовлены до конца года. Первоочередно их будут устанавливать на объектах здравоохранения.

Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснабжению Белгорода
Политика

В октябре правительство России выделило 3,5 млрд руб. на субсидии бюджетам Белгородской и Брянской областей для стабилизации ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Эти средства направят на закупку резервных источников энергоснабжения.

В октябре Гладков сообщил, что подготовка резервных генераторов электрической и тепловой энергии служит приоритетной задачей областного правительства. Тогда он выразил уверенность, что регион получит помощь от федерального правительства, Минстроя и Минэнергетики.

Позже губернатор отметил, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ серьезно повредили энергетическую инфраструктуру Белгородской области. Регион регулярно подвергается обстрелам и налетам беспилотников.

Так, в результате ракетного обстрела 8 ноября система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьезные повреждения. Тогда на нескольких улицах, а также в части поселка Дубовое Белгородского района возникли проблемы с электричеством. Всего без света осталось более 20 тыс. жителей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Вячеслав Гладков Белгородская область установка электроэнергетика
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснабжению Белгорода
Политика
Гладков заявил, что на Белгородском водохранилище продолжается сброс воды
Политика
Гладков предупредил о веерных отключениях света после удара ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Домен, почта и DNS-записи могут стоить дороже бренда. Как ими управлятьПодписка на РБК, 08:24
Что такое Alipay, как пополнить баланс и как пользоваться в России Инвестиции, 08:13
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателюПодписка на РБК, 08:12
Власти Белгородской области закупят 69 тепловых установок Политика, 08:04
Власти могут сократить продажи валюты. Как это повлияет на рубльПодписка на РБК, 08:00
Как стиль уставшей женщины «месси герл» стал трендом. Образы и психология Life, 08:00
В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы Общество, 07:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций Финансы, 07:55
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии Общество, 07:35
США давят на российский газ в Турции. Сохранит ли «Газпром» этот рынокПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
За прошедшую ночь над Россией сбили 22 дрона Политика, 07:21
Москвичей предупредили о дождливой погоде 12 ноября Общество, 07:08