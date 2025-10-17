Губернатор оценил степень повреждения энергообъектов Белгородской области

Обстрелы со стороны ВСУ серьезно повредили энергетическую инфраструктуру Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на прямой линии в соцсетях.

«Мы понимаем, что угроза атаки стороны противника на энергетику, не просто есть, у нас повреждение достаточно серьезное», — сказал он.

Глава региона уточнил, что если жители не имеют собственного генератора, то могут воспользоваться пунктами временного размещения, но обеспечить каждое домовладение оборудованием за счет бюджета невозможно.

«Можно ли всем за счет бюджета поставить генераторы? Конечно, нет. Потому что мы посмотрели, только в приграничных муниципальных образованиях у нас почти 200 тысяч домохозяйств. Купить 200 тысяч генераторов, развести — невозможно. <...> Угрозы достаточно существенные, и если у жителей нет собственного генератора, в случае если будет минусовая температура, мы, конечно, готовы будем предоставить помощь по перемещению жителей в безопасное и теплое место, пункты временного размещения», — отметил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и налетам беспилотников, периодически удары приходятся на энергетическую инфраструктуру региона.

Так, 6 октября около 40 тыс. жителей области остались без света из-за атаки на энергетическую инфраструктуру в семи муниципальных образованиях.

15 октября мэр Белгорода предупредил горожан об ограничении работы уличного освещения. По его словам, такие меры необходимы для помощи специалистам, которые занимаются стабилизацией подачи электроэнергии в жилые дома и на соцобъекты.

Ранее губернатор сообщил, что приоритетной задачей правительства региона является подготовка резервных генераторов электрической и тепловой энергии.