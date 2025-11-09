 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснаснабжению Белгорода

Гладков: система энерго- и теплоснаснабжения Белгорода получила серьезный ущерб
Сюжет
Военная операция на Украине
Система энерго- и теплоснабжения Белгорода серьезно повреждена в результате ракетного обстрела, которому город подвергся вечером 8 ноября, сообщил Гладков

Система энерго- и теплоснабжения Белгорода в результате вечернего ракетного обстрела получила серьезные повреждения, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты», — написал он.

Без электричества остались 20 тыс. жителей Белгорода и окрестностей
Политика
Белгород

Накануне вечером Гладков сообщил, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. На нескольких улицах, а также в части поселка Дубовое Белгородского района возникли проблемы с электричеством. Всего без света остались более 20 тыс. жителей. Пострадавших в результате атаки не было.

Электричество в Белгороде после обстрелов пропадало неоднократно. Так,в  начале октября без света остались несколько тысяч жителей региона в 24 населенных пунктах, в том числе Белгороде, Белгородском, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.

Вечером предыдущего дня на всей территории области была объявлена ракетная опасность. Вскоре после того как ее отменили, Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях, что затронуло почти 40 тыс. жителей.

В конце сентября в Белгородской области также была нарушена подача электроэнергии из-за атаки Украины, в Белгороде возникли перебои со светом и водой.

В конце октября удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища. Гладков тогда предупредил, что украинская армия может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, из-за чего места жительства примерно тысячи человек в Белгородской области окажутся под угрозой подтопления. Сброс воды на водохранилище по состоянию на 2 ноября продолжался.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Вячеслав Гладков Белгородская область энергетика Военная операция на Украине ракетный обстрел
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Без электричества остались 20 тыс. жителей Белгорода и окрестностей
Политика
В Белгородской области чиновница пострадала из-за удара дрона по машине
Политика
Гладков заявил, что на Белгородском водохранилище продолжается сброс воды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснаснабжению Белгорода Политика, 09:14
Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями Политика, 09:02
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Посол Бацанов: Как спасти то, что осталось от контроля за ядерным оружиемПодписка на РБК, 09:01
Стоит ли играть в ОФЗ: принципы облигационного портфеля на 2026 год Инвестиции, 09:00
Европа хочет конкурировать с Маском в космосе. Что из этого получитсяПодписка на РБК, 09:00
В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов Политика, 08:38
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В России уменьшилось количество пенсионеров Общество, 08:23
В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера Общество, 08:17
Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения Политика, 08:05
В России с 2022 года сократилось число операторов городского транспорта Бизнес, 08:00
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46