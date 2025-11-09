Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснаснабжению Белгорода

Система энерго- и теплоснабжения Белгорода серьезно повреждена в результате ракетного обстрела, которому город подвергся вечером 8 ноября, сообщил Гладков

Система энерго- и теплоснабжения Белгорода в результате вечернего ракетного обстрела получила серьезные повреждения, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты», — написал он.

Накануне вечером Гладков сообщил, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. На нескольких улицах, а также в части поселка Дубовое Белгородского района возникли проблемы с электричеством. Всего без света остались более 20 тыс. жителей. Пострадавших в результате атаки не было.

Электричество в Белгороде после обстрелов пропадало неоднократно. Так,в начале октября без света остались несколько тысяч жителей региона в 24 населенных пунктах, в том числе Белгороде, Белгородском, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.

Вечером предыдущего дня на всей территории области была объявлена ракетная опасность. Вскоре после того как ее отменили, Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в семи муниципальных образованиях, что затронуло почти 40 тыс. жителей.

В конце сентября в Белгородской области также была нарушена подача электроэнергии из-за атаки Украины, в Белгороде возникли перебои со светом и водой.

В конце октября удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища. Гладков тогда предупредил, что украинская армия может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, из-за чего места жительства примерно тысячи человек в Белгородской области окажутся под угрозой подтопления. Сброс воды на водохранилище по состоянию на 2 ноября продолжался.