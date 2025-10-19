Кабмин выделил двум регионам 3,5 млрд руб. на резервное энергоснабжение

Правительство России выделило Минэнерго 3,5 млрд руб. на субсидии бюджетам Белгородской и Брянской областей для стабилизации ситуации в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Средства направят на закупку резервных источников энергоснабжения.

«Выделить в 2025 году <...> 3,53 млрд рублей <...> в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей, возникающих при реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса», — указано в документе.

Из распоряжения следует, что Белгородская область должна закупить не менее 436 резервных источников энергоснабжения, а Брянская — 738.

Минэнерго также поручено обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств и предоставить отчет в правительство до 1 февраля 2026 года.

Белгородская и Брянская области регулярно подвергаются атакам дронов, периодически удары приходятся на энергетическую инфраструктуру регионов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрелы со стороны ВСУ серьезно повредили энергетическую инфраструктуру региона. Он уточнил, что обеспечить каждый дом генератором за счет муниципального бюджета не представляется возможным.

До этого Гладков сообщил, что приоритетной задачей правительства является подготовка резервных источников электрической и тепловой энергии. В начале октября около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки на энергообъекты.