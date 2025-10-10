 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков назвал приоритет в работе правительства Белгородской области

Гладков: главная задача правительства — подготовка резервной генерации
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Подготовка резервных генераторов электрической и тепловой энергии служит приоритетной задачей правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также выразил уверенность, что получит помощь от федерального правительства, Минстроительства и Минэнергетики.

«Все эти меры направлены на то, чтобы, создав резервную генерацию, мы смогли постараться пройти те риски, которые сейчас возникли из-за оперативной обстановки», — пояснил он.

В Белгороде для восстановления энергоснабжения местами отключили свет
Политика
Виды Белгорода

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и налетам беспилотников.

5 октября после обстрела в Белгородском районе энергетическая инфраструктура получила повреждения. Вскоре Гладков сообщил, что 40 тыс. жителей остались без света. Тогда же он заявил о «значительных повреждениях» инфраструктуры в семи муниципальных образованиях.

На следующий день Белгород вновь подвергся обстрелу, в результате которого погибли два человека. После удара на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением.

Персоны
Александра Озерова
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород электричество
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
