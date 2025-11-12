 Перейти к основному контенту
Песков прокомментировал слова «посланный свыше» Токаева о Трампе

Песков: Кремль знаком с обращением Токаева к Трампу в Вашингтоне

Кремль знаком с обращением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к американскому лидеру Дональду Трампу во время визита в Вашигтон, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На саммите «Центральная Азия — США» Токаев назвал Трампа «великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов».

«Конечно», — ответил Песков на вопрос о том, знаком ли он с приветствием Токаева (цитата по «РИА Новости»). Пресс-секретарь отметил, что очень многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают так говорить.

Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась
Политика

«А разве мы в Анкоридже (на Аляске в США. — РБК) по-другому говорили? Вы вспомните», — напомнил Песков.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом, его борт сопровождал почетный караул из истребителей Су-35.

Вечером того же дня состоялась встреча главы государства с президентом России Владимиром Путиным. Официальная программа визита начнется 12 ноября. По его итогам главы государств планируют подписать ряд двусторонних документов, в числе которых — декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

