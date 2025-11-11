Песков объяснил сопровождение борта Токаева истребителями над Россией
Сопровождение борта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева истребителями Су-35 Министерства обороны России не связано с вопросами безопасности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такая мера связана с государственным визитом и является обычной практикой.
«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — сказал Песков, передает ТАСС.
Токаев прибыл в Москву 11 ноября с государственным визитом, в ходе которого планируются переговоры по развитию российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подписание ряда двусторонних документов.
Истребители сопровождали борт президента Казахстана с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы.
