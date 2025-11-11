 Перейти к основному контенту
Политика
0

Песков объяснил сопровождение борта Токаева истребителями над Россией

Песков объяснил сопровождение борта Токаева истребителями почетным караулом

Сопровождение борта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева истребителями Су-35 Министерства обороны России не связано с вопросами безопасности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такая мера связана с государственным визитом и является обычной практикой.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — сказал Песков, передает ТАСС.

Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
Политика

Токаев прибыл в Москву 11 ноября с государственным визитом, в ходе которого планируются переговоры по развитию российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подписание ряда двусторонних документов.

Песков объяснил сопровождение борта Токаева истребителями над Россией
Video

Истребители сопровождали борт президента Казахстана с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы.

Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Россия истребители официальный визит
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

