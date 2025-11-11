 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась

Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась
Video

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева завершилась.

На опубликованном пресс-службой Кремля видео главы государств спускаются по лестнице, жмут друг другу руки и расходятся.

Главы государств провели переговоры и продолжили общение за ужином, неформальная беседа продлилась более двух с половиной часов. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

Официальная программа визита начнется 12 ноября. По его итогам главы государств планируют подписать ряд двусторонних документов.

Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
Политика

Токаев прибыл в Москву вечером 11 ноября с государственным визитом. 12 ноября президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции.

Ранее президент Казахстана сообщил, что в числе документов стороны также планируют подписать декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

