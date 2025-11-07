Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером

Касым-Жормат Токаев (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев назвал главу американского государства Дональда Трампа великим лидером. Видео выступления казахстанского лидера на саммите «Центральная Азия — США» опубликовано на YouTube-канале киргизского агентства AKIpress news.

«Благодарю вас, господин президент, и я твердо убежден, что вы являетесь великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов — как внутреннюю, так и внешнюю», — сказал Токаев.

В своем обращении президент Казахстана поблагодарил американского коллегу за организацию встречи в Белом доме, заявив, что «саммит означает начало новой эры в отношениях США и Центральной Азии».

Токаев также подчеркнул, что при помощи Трампа закончились «восемь войн в течение восьми месяцев», а США послужили «опорой международной стабильности». Он также отметил, что США стали крупнейшим инвестором в экономику Казахстана (более $100 млрд).

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «C5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. Токаев был единственным, кто обратился к Трампу на английском языке.

США заключили коммерческие соглашения с Казахстаном на общую сумму более $17 млрд.