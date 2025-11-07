 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим лидером

Касым-Жормат Токаев
Касым-Жормат Токаев (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев назвал главу американского государства Дональда Трампа великим лидером. Видео выступления казахстанского лидера на саммите «Центральная Азия — США» опубликовано на YouTube-канале киргизского агентства AKIpress news.

«Благодарю вас, господин президент, и я твердо убежден, что вы являетесь великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов — как внутреннюю, так и внешнюю», — сказал Токаев.

Токаев и Стубб после встречи выпустили общее заявление по Украине
Политика
Александр Стубб

В своем обращении президент Казахстана поблагодарил американского коллегу за организацию встречи в Белом доме, заявив, что «саммит означает начало новой эры в отношениях США и Центральной Азии».

Токаев также подчеркнул, что при помощи Трампа закончились «восемь войн в течение восьми месяцев», а США послужили «опорой международной стабильности». Он также отметил, что США стали крупнейшим инвестором в экономику Казахстана (более $100 млрд).

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «C5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. Токаев был единственным, кто обратился к Трампу на английском языке.

США заключили коммерческие соглашения с Казахстаном на общую сумму более $17 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Касым-Жомарт Токаев саммит
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Трамп сообщил о «невероятной торгово-экономической сделке» с Узбекистаном
Политика
Токаев и Стубб после встречи выпустили общее заявление по Украине
Политика
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34