Песков раскрыл повестку и программу визита Токаева в Россию

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лидеры Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 12 ноября подпишут много документов, а также проведут государственный обед. Об этом на брифинге для журналистов рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Завтра подпишут большое количество очень важных документов и будет государственный обед», — заявил Песков. Одним из таких документов станет Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это откроет «новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», сообщил ранее Токаев.

Встреча президентов пройдет в Москве. Ожидается совместное обращение Путина и Токаева в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум будет проходить в казахстанском городе Уральске 11–12 ноября.

Последний раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На той встрече лидер Казахстана заявил, что в Астане придают «очень важное значение» его предстоящему визиту в Москву.

После этого лидеры стран в течение октября созвонились дважды, 14 и 27 октября. Во время последнего телефонного разговора они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня «в контексте подготовки предстоящего государственного визита», пояснили в Кремле.