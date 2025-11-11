Над пороховым заводом во Франции заметили неизвестный беспилотник
Над французским заводом по производству пороха для артиллерии в городе Бержерак дважды пролетел неизвестный дрон. Завод принадлежит государственной компании Eurenco и производит порох для крупных снарядов, которые Франция поставляет Украине. Об этом сообщает Europe 1.
Системы защиты завода, которые должны были обнаружить и обезвредить дрон, не сработали. Полиция пыталась найти оператора дрона, но безуспешно.
Этот завод начал работу в январе и может производить порох для 100 тыс. снарядов в год. 80% этой продукции отправляется на Украину. Россия осуждает западную помощь Киеву.
Похожие случаи уже происходили в других странах Европы. С сентября неизвестные дроны замечены над важными объектами в Германии, Бельгии и Швеции. В конце сентября дрон также летал над французской военной базой, где тренируются украинские солдаты.
