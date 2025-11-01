В Бельгии над военной базой заметили беспилотники

В Бельгии заметили несколько дронов над военной базой

Дроны были замечены рядом с авиабазой Кляйне-Брогель, работает система обнаружения, сообщил министр обороны Бельгии. Москва никогда не направляет беспилотники по странам Европы и НАТО, подчеркивал Лавров

Фото: Eric Lalmand / ZUMA / Global Look Press

В Бельгии над военной базой Кляйне-Брогель (Фландрия), которая используется НАТО, днем 1 ноября заметили несколько беспилотников, сообщил в X министр обороны страны Тео Франкен

«Над Кляйне-Брогель было замечено несколько дронов. Система обнаружения работает», — написал глава ведомства.

Он отметил, что на следующей неделе должна состояться специальная встреча с полицией для анализа угрозы и принятия необходимых мер по поиску и аресту операторов беспилотников.

Как отмечает портал NZZ, в октябре эта военная база была задействована в ежегодных учениях НАТО. Основное внимание в рамках маневров уделялось защите территории альянса с применением ядерного оружия. В учениях участвовали около 2 тыс. военнослужащих. На авиабазе может находиться американское ядерное оружие, размещенное в Европе, однако эта информация не подтверждена, пишет издание.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении беспилотников в их воздушное пространство. Некоторые из них обвиняли Россию в причастности к этому. Об обнаружении беспилотников заявляли и в Бельгии: Франкен говорил, что дроны видели 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке страны. В конце месяца он сообщил о беспилотниках, замеченных у военной базы в Марч-ан-Фамене.

Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.