В Швеции на представительство России сбросили краску с дрона
Утром в Стокгольме на торговое представительство России неизвестные сбросили пакет с красной краской. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Швеции.
С марта 2024 года подобные происшествия случались более 20 раз.
Предыдущий инцидент произошел утром 7 сентября. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это провокацией, которая несет угрозу не только дипмиссии, но и обычным гражданам.
Дипломат подчеркнула, что Россия уже несколько раз просила Швецию обеспечить безопасность посольства в Стокгольме и получала в ответ заверения, что власти примут необходимые меры. «Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются», — подчеркнула Захарова.
21 августа посольство Швеции облили краской ночью. Тогда дрон пролетел над территорией и сбросил пакет с краской на землю перед главным входом в торговое представительство. Москва настаивает на привлечении к ответственности организаторов и исполнителей атак.
В дипмиссии заявили, что подобные нападения на российские диппредставительства «продолжаются более года» с момента вступления Швеции в НАТО. Российская сторона просила полицию и МИД Швеции «пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», но безрезультатно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев