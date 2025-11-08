 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Швеции на представительство России сбросили краску с дрона

Фото: Посольство России в Швеции
Фото: Посольство России в Швеции

Утром в Стокгольме на торговое представительство России неизвестные сбросили пакет с красной краской. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Швеции.

С марта 2024 года подобные происшествия случались более 20 раз.

Предыдущий инцидент произошел утром 7 сентября. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это провокацией, которая несет угрозу не только дипмиссии, но и обычным гражданам.

Торгпредство России в Швеции третий раз с июня подверглось атаке с дрона
Политика
Фото:Jeppe Gustafsson / Shutterstock

Дипломат подчеркнула, что Россия уже несколько раз просила Швецию обеспечить безопасность посольства в Стокгольме и получала в ответ заверения, что власти примут необходимые меры. «Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются», — подчеркнула Захарова.

21 августа посольство Швеции облили краской ночью. Тогда дрон пролетел над территорией и сбросил пакет с краской на землю перед главным входом в торговое представительство. Москва настаивает на привлечении к ответственности организаторов и исполнителей атак.

В дипмиссии заявили, что подобные нападения на российские диппредставительства «продолжаются более года» с момента вступления Швеции в НАТО. Российская сторона просила полицию и МИД Швеции «пресечь такие атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», но безрезультатно.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Торговое представительство Швеция краска
