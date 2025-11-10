Литва повторно попросит Белоруссию открыть коридор для застрявших фур

Литва повторно обратится к властям Белоруссии с просьбой открыть два эвакуационных коридора на пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», чтобы застрявшие на границе грузовики могли вернуться в Литву, заявил руководитель Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас, передает Lrytas.

«Принято решение, что мы вновь обратимся к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой открыть два пункта пограничного контроля», — сообщил Виткаускас журналистам после встречи с представителями перевозчиков.

Белоруссия на прошлой неделе отклонила просьбу Литвы о пропуске через свою территорию литовских грузовиков. В МИД государства тогда отметили, что «решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке» и Белоруссия «не несет ответственности за его негативные последствия».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск «готов к открытию границы давно». «Мы ее не закрывали», — отметил он.

В конце октября правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. Власти назвали эту меру ответом на «гибридную атаку» со стороны Минска.

Речь идет о ситуации с появлением метеозондов в литовском воздушном пространстве. Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах.