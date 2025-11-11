 Перейти к основному контенту
Российская армия за сутки заняла 256 зданий в Покровске

Минобороны: российская армия за сутки заняла 256 зданий в Покровске
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия заняла 256 зданий в Покровске (Красноармейске) в ДНР за сутки, штурмовые группы ведут наступление на территории вагонного депо в городе, сообщила пресс-служба Минобороны.

Также военное ведомство сообщило, что военные заняли 98 зданий в населенном пункте Рог в ДНР.

Накануне Генштаб ВСУ назвал ситуацию в районе Покровска «сложной и динамичной». По словам представителя ведомства Андрея Ковалева, логистика в Мирноград (Димитров, город к востоку от Покровска) и Покровск идет с осложнениями.

10 ноября Минобороны сообщило, что за сутки были заняты 244 здания.

Генштаб ВСУ заявил об осложнении ситуации с логистикой под Покровском
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Ранее, 9 ноября, российское Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения вблизи Покровска. «Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отметили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что трое украинских военнослужащих попали в плен.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда.

Егор Алимов
Покровск Красноармейск Минобороны ДНР

