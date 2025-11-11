В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Самары (Курумоч) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 9:24 мск.
Как подчеркнул представитель Росавиации, меры ввели для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на прием и выпуск судов в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Ранее запрет на полеты ввели в аэропорту Пензы.
В ночь на 11 ноября временные ограничения также ввели в Волгограде и Калуге. В аэропорту Калуги запрет продлился чуть более часа, в Волгограде — пять с половиной часов. В Саратове вылеты ограничили дважды за ночь.
